Novas fotos da reforma do Santiago Bernabéu geram polêmica

A reforma do Santiago Bernabéu continua sendo tema de discussão entre os torcedores do Real Madrid. Um vídeo e fotos divulgados nas redes sociais nesta terça-feira (10) mostram que a fachada do antigo estádio permanece intacta, coberta apenas por uma nova estrutura.

Em setembro de 2023, o gigante espanhol apresentou o resultado da reforma do seu estádio, sem demolir a estrutura original e incluiu a famosa cobertura retrátil. Entretanto, a fachada externa do Santiago Bernabéu não passou por alterações, surpreendendo alguns torcedores do clube.

Fotos repercutiram na imprensa madrilenha

A imprensa de Madri repercutiu as imagens com críticas da torcida, especialmente em relação ao espaçamento entre as ripas da nova fachada, que alguns consideram excessivo, deixando o interior visível. No entanto, de acordo com o arquiteto Tristán López-Chicheri, diretor do escritório responsável pelo projeto, essa era a intenção desde o início.

“A geometria assimétrica e fluida da nova fachada foi uma decisão inicial e bem pensada, embora tenhamos enfrentado muita pressão. (…) Antes do prazo final, ainda no aeroporto com Ernesto Klingenberg, arquiteto da nossa equipe, fizemos vários esboços em guardanapos, buscando um design que humanizasse essa macroestrutura, que tivesse uma identidade reconhecível e fosse flexível. Isso porque ainda não sabíamos a extensão do que precisaria ser coberto. Um desses esboços espontâneos foi a origem da ideia do Novo Santiago Bernabéu”, explicou Tristán.

“A condição semiaberta permite que haja uma relação visual entre o interior e o exterior, especialmente durante eventos noturnos”, acrescentou o arquiteto.

O Real Madrid iniciou a remodelação do estádio em junho de 2019, com previsão de conclusão para o ano passado. No entanto, o clube retornou ao local em agosto de 2021 e continua sediando seus jogos lá durante as obras.

O projeto, que aumentou a capacidade do Santiago Bernabéu para 84 mil espectadores, já consumiu 892,7 milhões de euros (cerca de R$ 4,8 bilhões). O clube espanhol vai pagar o montante ao longo de 30 anos.

