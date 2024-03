Botafogo contrata filho de Rodrigo Caetano para a base

Tem reforço chegando no Botafogo, mas é para as categorias de base. Nesta terça-feira, o Alvinegro anunciou a contratação de Martin Caetano, de 16 anos. O jovem é filho de Rodrigo Caetano, atual diretor de seleções da CBF.

Atacante, Martin Caetano chega para defender a equipe sub-17 do Botafogo. Aos 16 anos, ele assinou contrato de formação ao lado de Tiano Gomes, gerente de futebol de base do clube carioca. Rodrigo, pai do atleta, também esteve presente.

Martin Caetano estava na base do Betim Futebol, equipe de Minas Gerais. Ele também já jogou nas categorias inferiores do América-MG, da capital Belo Horizonte. O atacante completou 16 anos no início de março.

Rodrigo Caetano até o começo deste ano era diretor executivo do Atlético-MG, mas recentemente assumiu compromisso na CBF. Ele será o comandante por todas as seleções, não só a principal masculina como também o time feminino e as categorias de base.

Como jogador, Rodrigo Caetano começou nas categorias de base do Grêmio e se profissionalizou pelo Imortal. Sem muitas, chances, porém, rodou por clubes menores, mas problemas de lesões o fizeram encerrar a carreira precocemente.

