Gigante italiano assegura vaga no Mundial de Clubes após fracasso do Napoli

A eliminação do Napoli nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa definiu a classificação de outro gigante italiano para o novo Mundial de Clubes da Fifa. Trata-se, portanto, da Juventus, o 21º clube confirmado para o torneio que ocorrerá nos Estados Unidos. A primeira edição, aliás, contará com 32 participantes.

Com a derrota fora de casa do time de Nápoles por 3 a 1 para o Barcelona nesta terça-feira (12), a Juventus se classifica via ranking como segundo representante da Itália, ao lado da Inter de Milão. O torneio ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho do ano que vem.

O regulamento determina que cada país pode ter apenas dois participantes, a não ser que mais times conquistem o campeonato continental de clubes. Esta situação, aliás, sae adequa ao Brasil, que já tem três confirmados — Palmeiras, Flamengo e Fluminense —, campeões das três últimas edições da Libertadores.

Dos 12 clubes europeus que estarão presentes no Super Mundial, dez já confirmaram presença. O vencedor da Champions desta temporada, cuja final será no 1º de junho em Londres, estará com a outra vaga assegurada por meio do ranking. Caso o vencedor da Liga dos Campeões já esteja classificado, será aberta uma nova vaga via ranking.

Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!

As a result of @sscnapoli's elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe's ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh

— FIFA (@FIFAcom) March 12, 2024