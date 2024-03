Colo Colo x Trinidense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatarem por 1 a 1 no primeiro jogo, no Paraguai, Colo-Colo e Sportivo Trinidense competem por um lugar na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira (13), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Por conta do resultado da partida de ida, quem vencer fica com a vaga. Em caso de empate, haverá decisão por pênaltis.

Onde Assistir

O Paramount+ transmite via streaming.

Como chega o Colo-Colo

No domingo (10), o Cacique testemunhou uma marca histórica sendo quebrada. O time, que tem no comando o argentino Jorge Almirón, perdeu para o rival Universidad de Chile por 1 a 0, em casa, na quarta rodada do Campeonato Chileno de 2024. Desse modo, um tabu de 23 anos sem perder para a LaU chegou ao fim.

Com seis pontos em quatro jogos, o clube, desse modo, está na oitava posição do campeonato local. Sendo assim, precisa se classificar na Libertadorespara evitar uma crise. Principal destaque para a temporada, o meio-campista Arturo Vidal não pôde jogar no primeiro jogo, mas deve reforçar o Cacique nesta decisão.

Como chega o Trinidense

Estreante em competições internacionais, a equipe paraguaia inegavelmente já fez história ao eliminar o El Nacional do Equador, fora de casa. Agora busca repetir o feito contra os chilenos.

No último domingo (10), o time empatou em 1 a 1 com o Olimpia na nona rodada do Campeonato Paraguaio. Por fim, o time estava vencendo até os 43 minutos do segundo tempo. Todavia, com o empate, permanece na última posição da competição, com apenas quatro pontos.

COLO COLO X TRINIDENSE

Libertadores 2024 – Segunda fase

Data e horário: 13/03/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHI)

COLO COLO: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Óscar Opazo e Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro e Arturo Vidal; Marcos Bolados, Cristián Zavala e Carlos Palacios. Técnico: Jorge Almirón

TRINIDENSE:Víctor Núñez; Gilberto Flores, David Villalba, Wildo Alonso e César Benítez; Marcos Riveros, Juan Salcedo e Luis de la Cruz; Pedro Romero, Joel Román e Fernando Romero. Técnico: José Arrúa.

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

