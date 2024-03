PSG x Nice: escalações e onde assistir

PSG e Nice definem nesta quarta-feira (13) o último semifinalista da Copa da França. As equipes se enfrentam às 17h10 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em jogo único pelas quartas de final do torneio. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. Ao mesmo tempo, quem avançar encara o Rennes na semifinal.

Como chega o PSG

Após confirmar a classificação para as quartas de final da Champions, o Paris Saint-Germain vira a chave na temporada e volta suas atenções para a disputa da Copa da França. Em casa, o PSG aparece como grande favorito para assegurar a classificação. No entanto, o time comandado pelo técnico Luis Enrique não pode entrar de “sapato alto”, uma vez que enfrenta o atual vice-líder do Campeonato Francês.

Ao mesmo tempo, o PSG deve contar com o brilho do artilheiro Kylian Mbappé. O francês é o artilheiro da equipe na temporada, com 34 gols em 35 jogos, e é o líder neste quesito tanto no Campeonato Francês quanto na própria Copa da França. No entanto, é possível que o técnico Luis Enrique poupe algumas peças na equipe de olho na sequência decisiva do time.

O PSG é o maior vencedor da Copa da França, com 14 títulos.

Como chega o Nice

Por outro lado, o Nice chega para esta decisão em um momento ruim na temporada. A equipe não vence há cinco jogos e vem de uma derrota em casa por 2 a 1 para o Montpellier. No entanto, a equipe aposta todas as suas fichas para seguir em busca do quarto título da Copa da França, que não vence desde a temporada 1996/97.

Por fim, o Nice terá os desfalques de Sofiane Diop e Valentin Rosier, lesionados. No entanto, a equipe poderá contar com os retornos de Morgan Sanson, recuperado de lesão, e Youssouf Ndayishimiye, que volta ao time após cumprir suspensão no último compromisso.

PSG x Nice

Quartas de final da Copa da França

Data e horário: quarta-feira, 13/03/2024, às 17h10 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Técnico: Luis Enrique

Nice: Bulka; Rosario, Todibo, Dante; Lotomba, Boudaoui, Thuram, Bard; Laborde, Moffi, Boga. Técnico: Francesco Farioli

Onde assistir: Star+

