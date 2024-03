Borussia Dortmund x PSV: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar para mais um jogo decisivo na Champions. Borussia e PSV se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer o duelo garante a classificação na principal competição de clubes do planeta. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Como chega o Borussia Dortmund

Os alemães terão a vantagem de jogar em casa para buscar a classificação para as quartas de final da Champions após buscar o empate na partida de ida. Dessa maneira, o Dortmund aparece como favorito para voltar a estar entre as oito melhores equipes do futebol europeu.

Porém, o técnico Edin Terzić terá dois desfalques para encarar o PSV nesta quarta-feira. Nico Schlotterbeck, lesionado, deve dar lugar ao experiente Mats Hummels, enquanto o atacante Haller, também no departamento médico, deve deixar sua posição para Fullkrug seguir no setor ofensivo.

Como chega o PSV

Por outro lado, o clube holandês terá que vencer o Dormtund em pleno Signal Iduna Park para avançar às quartas de final da Champions.

Ao mesmo tempo, o técnico Peter Bosz terá apenas um desfalque para o jogo desta quarta-feira. O jovem atacante Noa Lang, lesionado, não estará à disposição e o mexicano Hirving Lozano deve começar a partida como titular. Por fim, Ledezma ainda é dúvida por conta da condição física.

Borussia Dortmund x PSV

Oitavas de final da Champions – jogo de volta

Data e horário: quarta-feira, 13/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Niklas Sule, Mats Hummels e Ian Maatsen; Marcel Sabitzer e Emre Can; Jadon Sancho, Julian Brandt e Marco Reus; Niclas Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

PSV: Walter Benítez; Jordan Teze, Jerdy Schouten, Olivier Boscagli e Sergiño Dest; Ismael Saibari, Malik Tillman e Joey Veerman; Johan Bakayoko, Hirving Lozano e Luuk De Jong. Técnico: Peter Bosz.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

Onde assistir: TNT e Max (streaming)

