Diretor do São Paulo pede desculpas a Abel Ferreira por ofensa; veja vídeo

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, se desculpou nesta terça-feira (12) com o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Ele gravou um vídeo em razão das ofensas que fez ao adversário após o clássico entre as equipes, no domingo (3), no MorumBIS.

Ao ficar extremamente insatisfeito com os erros de arbitragem após o empate por 1 a 1 no Choque-Rei pelo Campeonato Paulista, o dirigente chamou Abel de “português de m…” no túnel que dá acesso aos vestiários, no mesmo instante em que protestava contra o juiz Matheus Delgado Candançan.