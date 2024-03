Brasileiros perdem pênaltis e Arsenal elimina Porto da Champions

Nesta quarta-feira (12), o Arsenal eliminou o Porto, nas oitavas de final das Liga dos Campeões, após nos pênaltis. No tempo normal, os londrinos ganharam por 1 a 0, repetindo o placar favorável aos portugueses na partida anterior. Nas penalidades, os brasileiros Wendell e Galeno, este último convocado à Seleção Brasileira, perderam as cobranças que decidiram o triunfo por 4 a 2.

Primeiro tempo

O jogo foi aberto, com o primeiro tempo com chances de parte a parte. A primeira foi do Arsenal, numa cabeçada de White para fora, mas o Porto também chegou com perigo, em duas finalizações de Evanílson. A resposta inglesa veio com Saka, obrigando Diego Costa a fazer boa defesa. O jogo diminuiu de ritmo, mas os Gunners melhoraram perto do intervalo e conseguiram chegar ao gol. Aos 40 minutos, Odegaard lançou Trossard, que bateu cruzado e fez o primeiro gol do jogo.

Segundo tempo

Com a vantagem, o jogo estava indo para o tempo extra, mas o Porto ainda passaria com o empate. Os visitantes, então, melhoraram e começaram a atacar com mais perigo. Evanílson e Francisco Conceição perderam oportunidades de marcar o que seria o gol da classificação. Mais para perto do fim do tempo regulamentar, o Arsenal voltou a pressionar, especialmente após a entrada de Gabriel Jesus. Mesmo assim, o gol não saiu, com Jesus e Saka obrigando Diego costa a trabalhar e segurar o jogo rumo à prorrogação.

Prorrogação e pênaltis

No tempo extra, o Porto tomou mais a iniciativa do ataque, mas o Arsenal segurou bem o resultado, buscando mais os contra-ataques. O iraniano Taremi entrou para tentar receber bolas altas, mas não conseguiu nenhuma. Com isso, o jogo foi para os pênaltis, nos quais o goleiro Raya, do Arsenal, brilhou. Ele pegou as penalidades de Wendell e Galeno. Por outro lado, Odegaard, Havertz, Saka e Rice converteram pelos donos da casa, que carimbaram a vaga nas quartas de final.

ARSENAL 1×0 PORTO (PÊNALTIS: 4×2)

Oitavas de final da Liga dos Campeões – jogo de volta

Data e horário: terça-feira, 12/3/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior (Zinchenko, 16’/2ºP); Declan Rice, Jorginho (Gabriel Jesus, 38’/2ºT) e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard (Nketiah, 16’/2ºP). Técnico: Mikel Arteta.

PORTO: Diogo Costa; João Mário (Sánchez, 41’/2ºT), Pepe, Otávio e Wendell; Alan Varela (Grujic, 52’/2ºT), Nico González (Eustáquio, 11’/2ºP), Francisco Conceição (Gonçalo Borges, 11’/2ºP), Pepê e Galeno; Evanilson (Taremi, 41’/2ºT). Técnico: Sérgio Conceição.

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Cartões amarelos: Saliba, Havertz (ARS); Pepe (FCP)

Gol: Trossard, 40’/1ºT (1-0)

