Jorge Jesus não garante permanência no Al-Hilal

O Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 2 a 0, nesta terça-feira (12), e agora é o novo recordista isolado de vitórias seguidas do futebol mundial. Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o clube saudita chegou ao 28º triunfo consecutivo em partidas oficiais, um a mais do que a marca anterior, que desde 2016 pertencia ao The New Saints, do País de Gales. Ao mesmo tempo, a equipe confirmou a classificação para as semifinais da Champions da Ásia. No entanto, apesar da grande fase neste novo desafio da carreira, o treinador português não garantiu a permanência na equipe na próxima temporada.

“Não sei o meu futuro. Tenho contrato com o Al-Hilal até o final de junho. No futebol, tudo muda muito rapidamente. Agora, o que mais desejo é continuar a ganhar com o Al-Hilal. Estamos bem encaminhados nas semifinais e também na liga. Depois veremos”, disse Jorge Jesus após a partida.

Além de comentar sobre o seu futuro no clube, o Míster mostrou-se bastante satisfeito pelo triunfo, por tudo o que envolveu.

“Uma vitória dos jogadores, tenho um grupo fantástico, muito unido e com grande coração. Os resultados aparecem porque pensamos todos em nome do Al-Hilal. Batemos um grande rival, que acreditava que podia nos vencer, mas não conseguiu porque voltamos a ser muito fortes defensivamente”, comentou o português.