Pedrinho define nome para o Conselho de Administração da SAF do Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, definiu o indicado para ocupar uma cadeira no Conselho de Administração da SAF do Cruz-Maltino. Trata-se de Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O nome de Alexandre, contudo, precisa de aprovação do Conselho Deliberativo vascaíno. A expectativa, aliás, é de que isto ocorra na próxima reunião, marcada para o dia 21 de março. O jornal “O Globo” deu a informação primeiramente.

Ex-candidato à presidência do Vasco, Julio Brant tinha o nome cotado para assumir o cargo. Flávio Lopes, presidente da Comlurb, era outro nome na mesa. Pedrinho, por ser presidente, tinha vaga certa já.

O Conselho de Administração da SAF do Vasco tem sete pessoas. Além dos dois componentes do associativo, há outros cinco indicados pela 777 Partners. São eles: Josh Wander (presidente do Conselho), Andres Blazquez, Steven Pasko, Don Dransfield e Nicolas Maya.

Este Conselho de Administração se reúne a cada três meses para apresentar números e discutir a administração da SAF do Vasco. Em caso de pautas extraordinárias são marcados encontros emergenciais.

