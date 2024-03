Barcelona vence Napoli e está de volta às quartas da Champions

O Barcelona está de volta às quartas de final da Champions. O clube catalão venceu o Napoli por 3 a 1, nesta terça-feira (12), no Estádio Olímpico Lluís Companys, e confirmou a classificação com placar agregado de 4 a 2. Fermín López e João Cancelo balançaram a rede no primeiro tempo, enquanto Lewandowski completou o triunfo na segunda etapa. Por outro lado, o zagueiro Rrahmani descontou para os visitantes. Dessa maneira, os culés voltam a estar entre os melhores oito clubes do futebol europeu após quatro temporadas.

A última vez que o Barcelona disputou as quartas de final da Champions League foi em 2019/20, quando acabou eliminado naquela fase. Nas três edições seguintes, caiu nas oitavas de final em 2020/21 e na fase de grupos nas duas últimas participações.

Com o gol marcado nesta terça-feira, Lewandowksi chegou a 94 gols em edições da Champions e aparece como terceiro maior artilheiro da competição, atrás somente de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Dessa maneira, o Barça se junta a Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e PSG, que já haviam confirmado a classificação. Além disso, os confrontos restantes das oitavas são: Arsenal x Porto, que também entraram em campo nesta terça-feira, enquanto Borussia Dortmund x PSV e Atlético de Madrid x Inter de Milão definem os últimos classificados nesta quarta-feira (13).

Barcelona x Napoli

O Barcelona fez um grande início de jogo e abriu dois gols de vantagem em 20 minutos. Primeiro, Fermín López marcou com assistência de Raphinha. Depois, João Cancelo pegou rebote de chute do brasileiro na trave e ampliou. Por outro lado, o Napoli conseguiu diminuir o placar com o zagueiro Rrahmani, que apareceu como elemento surpresa no ataque e recolocou os italianos no jogo.

O Napoli voltou melhor após o intervalo e assustou o sistema defensivo do Barcelona. Porém, Xavi fez alterações na equipe e conseguiu ajustar a zaga catalã. Assim, os donos da casa se reencontraram e passaram a criar chances de perigo. Na primeira chegada do Barça no segundo tempo, Raphinha trocou passes com João Cancelo e obrigou Meret a fazer boa defesa. Além disso, o goleiro do clube italiano ainda trabalhou em outra finalização de Raphinha e em chute de Gundogan.

O Barcelona ainda teve um gol anulado de Lamine Yamal, impedido no lance. Por outro lado, o Napoli respondeu em bela finalização de Lindström, que tirou tinta da trave catalã. Porém, o Lewandowski confirmou a classificação ao balançar a rede aos 37 minutos, após assistência de Gundogan. A última tentativa do Napoli foi em finalização na trave de Mathías Olivera, e o placar de 3 a 1 prevaleceu até o apito final.

