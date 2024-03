Brasil só tem um goleador nas principais ligas europeias desde 2010

O futebol brasileiro, que sempre foi um conhecido celeiro de grandes artilheiros como Pelé, Ronaldo, Romário, Careca, Serginho Chulapa e Roberto Dinamite, entre outros, vive uma verdadeira escassez de goleadores.

Desde que Grafite foi artilheiro da Bundesliga em 2009, somente um brasileiro conseguiu repetir o feito dentro das cinco principais ligas europeias: o meia Nenê, pelo PSG, na liga francesa 2011/22. Estes e outros dados foram obtidos por levantamento exclusivo do Torcedores.com, que também conversou com artilheiros históricos sobre o tema.

Quais fatores explicam tal seca? Washington, o Coração Valente, maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro com 34 gols, em 2004, pelo Athletico, enxerga que o problema é a nível estrutural.

“Vejo o momento do futebol brasileiro com preocupação. E acredito que vamos passar por dificuldades por um tempo ainda. Não conseguimos mais ter o desempenho de antes nas Copas do Mundo e a base, que sempre foi o nosso forte, você vê, não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos. É o momento das pessoas pararem para ver o que está acontecendo. Para mim, é uma questão de formação. Está muito difícil ver centroavantes de qualidade aqui e o Brasil sempre teve esses jogadores. O Brasil só revela jogadores que atacam e voltam para marcar”, aponta.

O futebol atual exige maior distribuição dos autores dos gols e fica restrito à exceções como Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Kane, Salah e Mbappé. O goleador do futebol inglês John Barnes, que atuou por dez anos no Liverpool entre as décadas de 80 e 90, opina sobre o momento atual do futebol para atacantes de área.

“O futebol brasileiro sempre teve goleadores como Ronaldo e Romário, mas o futebol moderno não é apenas sobre quem marca gols. Hoje os atacantes precisam trabalhar duro. É sempre bons jogadores que também marcam gols, mas não apenas isso. Haaland e Kane são provavelmente exceções. Salah, por exemplo, é um atacante que marca muitos gols, mas não é um atacante de área. Gabriel Jesus é provavelmente o atacante marcador de gols mais natural, mas o futebol brasileiro agora é diferente”, explica.

Goleadores atuais

Richarlison é o brasileiro com mais gols na atual edição da Premier League, com dez – oito a menos que o líder Haaland. Matheus Cunha aparece com nove e João Pedro com oito, por Wolverhampton e Brighton, respectivamente. O último é também o terceiro artilheiro da Liga Europa, com seis gols.

Na liga italiana o volante Éderson, da Atalanta, aparece como maior marcador brasileiro, com cinco gols. O artilheiro é o argentino Lautaro Martinez, com 23. Em La Liga, Vinicius Júnior é o brazuca com mais gols, com dez, seis atrás de seu companheiro de clube, Bellingham, que ocupa o topo. William José (Betis), Savinho (Girona) e Rodrygo (Real Madrid) aparecem com oito cada.

Na liga alemã há jogadores brasileiros com gols marcados. Na francesa, por sua vez, quem tem mais gols é o lateral-direito Vanderson, do Monaco, com dois tentos.

Artilheiros de diferentes países superam o Brasil

Depois que Grafite marcou 28 gols pelo Wolfsburg na Bundesliga da temporada 2008/09, apenas Nenê, quando anotou 21 pelo PSG pela Ligue 1 em 2012, alcançou uma artilharia na Europa.

Senegal, Gabão, Bósnia, Egito, Holanda e Suécia, aliás, são alguns dos países que tiveram mais goleadores que o Brasil no período nas cinco grandes ligas europeias.

O maior artilheiro de um único campeonato no recorte analisado foi Messi, com 50 gols, seguido por Cristiano Ronaldo, com 48. O artilheiro de uma única edição com menor número de gols foi Niang, de Senegal, que marcou 18 pelo Olympique de Marselha na temporada 2009/10.

