Reforço mais caro, Terans não consegue engrenar no Fluminense

A contratação mais cara do Fluminense na temporada 2024 ainda não engrenou. David Terans, que custou R$ 14 milhões, atuou em apenas cinco oportunidades, o que começa a levantar questionamentos por parte da torcida e especialistas.

E, segundo o portal “GE”, o motivo é o comportamento do jogador nos treinamentos. De acordo com a publicação, feita nesta terça-feira (12), o uruguaio não consegue atingir a intensidade exigida pelo técnico Fernando Diniz nas atividades.

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, proveniente do Pachuca-MEX, Terans atuou em apenas cinco das 14 partidas do tricolor na temporada. Sendo somente três como titular – diante de Boavista, Madureira e Botafogo, todas pelo Campeonato Carioca.

O camisa 80 é, aliás, o 23º dentre todos os atletas com mais minutos em campo pelo Fluminense no ano – 273 ao todo. Jogadores como Isaac, João Neto, Vitor Eudes e Luan Freitas possuem mais tempo de jogo em 2024, por exemplo.

Vai ficar a ver navios?

Num dos citados jogos em que atuou, diante do Botafogo, Terans até contribuiu com uma assistência – sua primeira e única até o momento na temporada. No jogo seguinte, porém, diante do Flamengo, pela semifinal do Carioca, sequer entrou em campo.

O jogador de 29 anos até teria chance de ganhar mais tempo de jogo, visto que Ganso saiu machucado do duelo contra o Fla. Mas o camisa 10 não teve lesão detectada e deverá ir a campo.

Quando PH Ganso deixou o gramado no último sábado (9), Fernando Diniz preteriu David Terans para colocar Lima na partida. Renato Augusto é outro que, atualmente, goza de mais prestígio junto ao treinador

