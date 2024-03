O Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 2 a 0 (4 a 0 no placar agregado), na tarde desta terça-feira (12), e se classificou para as semifinais da Liga dos Campões da Ásia. No King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita, os gols da vitória foram de Al-Shahrani e Malcom. Além da classificação, o resultado fez com que o time de Jorge Jesus alcançasse a sua 28ª vitória consecutiva, estabelecendo um novo recorde mundial.

Na semana passada, com a vitória por 3 a 1 contra o Al-Riyadh, o Al-Hilal igualou a marca de 27 vitórias consecutivas, o mesmo número do The New Saints, do País de Gales, em 2016. Assim, com a vitória desta terça, ampliou o número e assumiu o novo recorde.

Como foi o jogo

O jogo no King Abdullah Sports City começou agitado, com ambas as equipes propondo jogo. O Al-Ittihad, que precisava tirar a desvantagem de dois gols, sofreu uma perda importante aos 15 minutos. Afinal, o brasileiro Fabinho sentiu um problema muscular e pediu para sair, sendo substituído por Al-Farhan. O principal destaque do time da casa foi Romarinho, ex-Corinthians, que, além de mandar uma bola na trave, conseguiu chegar com perigo em outras oportunidades ao gol de Al-Owais. Por outro lado, o Al-Hilal, quando teve a bola em seu domínio, tentou controlar a partida, trocando passes.

Al-Hilal fez gol logo no inicio da segunda etapa. Após troca de passes, Al-Shahrani recebeu a bola dentro da área, tirou um zagueiro da jogada e mandou para o fundo da rede. Apesar da vantagem no placar agregado de três gols, a equipe visitante seguiu pressionando a mandante. Já na reta final da partida o jogo esquentou, com discussões entre jogadores dos dois times. No tumulto, Hamdallah foi expulso. Aliás, ainda deu tempo para o brasileiro Malcom marcar o segundo gol da vitória, sacramentando a classificação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Al-Hilal elimina o Al-Ittihad e estabelece novo recorde de vitórias seguidas apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.