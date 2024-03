Nova Iguaçu x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional vai a Brasília encarar o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (13), às 20h, no estádio Mané Garrincha. O Colorado precisa de um triunfo sobre o Laranjão da Baixada para assegurar a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque, na segunda etapa do torneio, não há mais a vantagem do empate para a equipe melhor colocada no ranking da CBF.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Como chega o Nova Iguaçu

A Laranja Mecânica vem de nove jogos sem perder, sendo seis vitórias e três empates. Entre elas, a estreia na Copa do Brasil, com uma goleada por 8 a 0 sobre o Itabuna. Aliás, um dos placares mais elásticos da história do torneio.

Por sinal, é a grande sensação do Campeonato Carioca. Afinal, a equipe faz um surpreendente início de temporada e conseguiu uma vaga nas semifinais do Estadual. Na partida de ida, o Nova Iguaçu arrancou um empate por 1 a 1 com o Vasco e segue vivo na briga pela classificação pela decisão. Assim, o técnico Carlos Vitor estuda escalar um time alternativo para enfrentar o Internacional.

O time da Baixada optou por vender o mando do duelo para Brasília pela atrativa proposta financeira. Bem como também pela falta de estrutura do seu estádio, o Jânio Moraes. Essa foram as razões divulgadas pelo clube.

Como chega o Internacional

O Inter engatou uma sequência de nove triunfos consecutivos, o último deles o 3 a 0 sobre o São Luiz, pelas quartas de final do Gauchão. Dessa forma, o resultado positivo garantiu a vaga nas semifinais do Estadual. Outro placar de destaque neste período foi a vitória por 2 a 0 sobre o ASA, na estreia pela Copa do Brasil.

Coudet contará com o retorno de Rochet, que se recuperou de contusão na região torácica. Os últimos reforços Borré, Fernando podem fazer suas estreias neste duelo. Por outro lado, os outros contratados, o volante Thiago Maia e o lateral-esquerdo Bernabei permaneceram em Porto Alegre e não ficam disponíveis para o jogo. Além disso, Enner Valencia saiu do treino da última segunda (11) de maneira antecipada por conta de um desconforto. Caso o atacante equatoriano não tenha condições de atuar, Lucas Alario deve ser o titular.

NOVA IGUAÇU X INTERNACIONAL

Segunda fase da Copa do Brasil

Data e horário: 13/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

NOVA IGUAÇU: Fabrício; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Índio e Albert; Xandinho, Bill e Yago; Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

INTERNACIONAL: Anthoni (Rochet); Bustos, Igor Gomes, Vitão e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Lucas Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Anderson Jose de Moraes e Evandro de Melo Lima

