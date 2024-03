Sem lesão, Ganso deve estar apto para Fluminense x Flamengo

Boa notícia para o torcedor do Fluminense. Após deixar o clássico contra o Flamengo por dores na panturrilha, o meia Paulo Henrique Ganso não teve lesão detectada e deverá estar apto para a partida de volta, no sábado (16).

A notícia é do portal “GE”, que afirma que os exames médicos realizados pelo camisa 10 não detectaram nenhum tipo de lesão. Por precaução, porém, Ganso não participou dos treinos de segunda (11) e terça (12).

No período, ele realizou tratamento no CT Carlos Castilho, buscando se recuperar a tempo do jogo de sábado, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. A tendência, assim, é que Ganso volte a participar das atividades com bola nesta semana.

Será que dá para o Fluminense?

Com a semana cheia para treinar, o Fluminense só volta a campo no já citado jogo de sábado, contra o Flamengo. E a missão rumo à grande final não é nada fácil para os comandados de Fernando Diniz.

Isso porque o rival Rubro-negro venceu o jogo de ida por 2 a 0 e ainda conta com vantagem de campeão da Taça Guanabara. Dessa forma, o Tricolor precisa vencer por três gols de diferença para seguir vivo no sonho pelo tricampeonato carioca.

