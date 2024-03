Atlético de Madrid x Inter de Milão: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar para mais um jogo decisivo na Champions. Atlético de Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no estádio Cívitas Metropolitano, em Madri, na Espanha, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, os italianos, atuais vice-campeões, contam com a vantagem do empate para seguirem vivos na principal competição de clubes do planeta.

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros poderão contar com o apoio de seus torcedores para tentar se recuperar da derrota por 1 a 0 na partida de ida e garantir a classificação paras as quartas de final. Para isso, o Atlético de Madrid precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Mas, em caso de um triunfo com margem de um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

No entanto, o Atléti vem de uma derrota surpreendente para o modesto Cádiz por 2 a 0, no Campeonato Espanhol, e a equipe não vive um grande momento na temporada.

Além disso, os desfalques para o técnico Diego Simeone ficam por conta de Lemar, Marcos Paulos e Azpilicueta, todos lesionados.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter de Milão atravessa grande fase sob comando do técnico Simone Inzaghi e está em busca da segunda final consecutiva de Champions. Para manter o sonho vivo, a equipe conta com a vantagem do empate nesta quarta-feira após o triunfo por 1 a 0 no jogo de ida, no San Siro. A equipe lidera o Campeonato Italiano de forma isolada e está com o título nacional encaminhado para coroar a grande temporada. Além disso, a Internazionale vive uma sequência de 13 vitórias e chega embalada para confirmar a classificação.

Ao mesmo tempo, a Inter de Milão não terá desfalques de última hora e terá apenas a ausência de Cuadrado, lesionado.

Atlético de Madrid x Inter de Milão

Oitavas de final da Champions – jogo de volta

Data e horário: quarta-feira, 13/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Gabriel, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Barrios; Morata, Griezmann. Técnico: Diego Simeone

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Onde assistir: Max (streaming)

