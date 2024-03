Sem Luiz Henrique, Botafogo divulga relacionados para jogo contra Bragantino

O Botafogo divulgou, nesta terça-feira (12/03), os relacionados para partida diante do RB Bragantino. Afinal, os times se enfrentam nesta quarta (13), às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista), pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores.

Relacionados do Botafogo

A principal ausência na lista de relacionados do Botafogo é Luiz Henrique. O atacante está se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda e ainda não tem condições físicas de jogar. O jogador, dessa forma, não viajou para Bragança Paulista.

Além de Luiz Henrique, Fábio Matias conta com outro desfalque importante em campo. Afinal, Jeffinho, que também está se recuperando de uma contusão, também não viajou para São Paulo. O atacante vem realizando um trabalho de transição no clube e está fora do jogo diante do Bragantino.

Atletas relacionados para a decisão com o RB Bragantino, nesta quarta-feira, pela Conmebol Libertadores. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/M2x89tdH0T — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 12, 2024

O Botafogo embarcou para Bragança Paulista na tarde desta terça-feira (12/03). O Glorioso venceu no jogo de ida por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para se classificar. O vencedor do confronto avança para fase de grupos da Libertadores.

