França vem forte? Mbappé, Giroud e Griezmann estarão nas Olimpíadas de Paris 2024

A França vem forte para conquistar o ouro no futebol nas Olimpíadas de Paris 2024. É o que diz o jornal “Le Parisien”, que garante em sua edição desta terça-feira que os atacantes Kylian Mbappé (PSG), Olivier Giroud (Milan) e Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) estarão representando o país no torneio.

O trio, que foi campeão mundial com a França em 2018, preencheria as três vagas destinadas a jogadores com mais de 23 anos de idade. Assim, os Bleus, que terão o ex-jogador Thierry Henry como treinador, chegarão como franco favorito a subir no lugar mais alto do pódio. Vale lembrar que a Seleção Brasileira, que foi ouro nas últimas duas edições, não conseguiu classificação e não estará em Paris em 2024.

As Olimpíadas de Paris começam no dia 26 de julho, exatos 11 dias após a decisão da Eurocopa, que será disputada na Alemanha. Mbappé, Giroud e Griezmann deverão ser convocados pelo técnico Didier Deschamps para a competição. Assim, teriam pouco tempo de descanso após a desgastante temporada europeia.

No entanto, há uma condição que pode frear a ideia da França de levar três dos seus principais jogadores às Olimpíadas. A competição será disputada durante a pré-temporada dos times europeus. Dessa forma, PSG (ou Real Madrid, que pode ser o destino do atacante na próxima temporada), Milan e Atlético de Madrid terão que dar o aval para eles disputaram o torneio de futebol, uma vez que não são obrigados a liberar os atletas.

Por outro lado, na Eurocopa, os times não podem brecar a convocação, uma vez que o torneio é organizado pela Uefa.

