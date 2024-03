Os empates recentes contra Água Santa e Nova Iguaçu acenderam um sinal de alerta no Vasco. Especialmente no que diz respeito à posição de volante. Visto que o Cruz-maltino sofreu com inúmeras finalizações contra sua meta, em especial de posições à frente da área.

Com isso em mente, o técnico Ramón Díaz, em declarações após o empate por 1 a 1 contra o time da Baixada, pelo Carioca, salientou a necessidade de reforços. Segundo ele, o plantel ainda precisa de um ponta e também de um volante.

LEIA MAIS: Convocação de Léo Jardim encerra jejum de 20 anos no Vasco

“Pela dificuldade que temos, posso pedir (reforços). Mas se financeiramente o clube não está em condições de comprar vamos ter que adaptar o que temos. Sabem que Paulinho e Jair não estão (disponíveis), temos dois jogadores a menos. Eram importantes. Hoje, nos faltaria um ponta e uma cereja (do bolo), que é um volante”, reforçou o comandante.

O Vasco conta, atualmente, com Juan Sforza, Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Praxedes e De Lucca para a posição de meia-central, sem distinção entre os mais marcadores e mais avançados.

Rodrigo também está no clube, mas treina em separado e não faz parte dos planos de Ramón. Jair e Paulinho, dois importantes jogadores, tiveram graves lesões nos joelhos e ficam fora até, provavelmente, o fim da temporada.

E Marlon Freitas?

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco voltará à tona pela contratação de Marlon Freitas, volante do Botafogo. O jogador já foi muito elogiado, mas, atualmente, não goza de prestígio junto à torcida.

Além disso, o Glorioso conta com inúmeras opções para o setor, podendo, assim, abrir mão de um jogador da posição. Esses fatores poderiam, então, possibilitar que o Vasco consiga abrir negociações pelo atleta de 28 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ramón pediu! Vasco prioriza contratação de volante apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.