Cruzeiro negocia retorno de ídolo histórico

Os torcedores do Cruzeiro já estão ansiosos. Afinal, a diretoria da Raposa negocia com um reforço para buscar no aeroporto. O grupo liderado por Ronaldo Fenômeno conversa com Marcelo Moreno, de 36 anos, para ter o atleta novamente na Toca da Raposa II.

A diretoria da Raposa tem conversas adiantadas para ter Marcelo Moreno. Mas ele não será um reforço do grupo de Nicolás Larcamón. O atacante chega para treinar, se preparar e ficar pronto para a partida de despedida que será no Cruzeiro.

O jogador, afinal, fez a revelação nas redes sociais e deixou a torcida curiosa. “Aguardem, porque a notícia chegou! Em breve estarei falando para vocês qual será meu novo time”, escreveu no Instagram.

Moreno, aliás, já encerrou a carreira no fim do ano passado. Ele não atua desde dezembro após finalizar seu contrato com o Independiente del Valle, do Equador. É o maior artilheiro da seleção boliviana, com 31 gols.

Marcelo Moreno atuou no Vitória, da Bahia, antes de chegar ao Cruzeiro. Em 2007, ele foi contratado pela Raposa e fez história. Em um ano, ele disputou 36 jogos e marcou 21 gols. Em 2008, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 9 milhões de euros.

Em 2014, retornou ao Cruzeiro emprestado pelo Grêmio. Já em 2020, voltou à Raposa após o rebaixamento para a Série B. Aliás, na ocasião, com vários problemas financeiros que o clube vivia, o jogador emprestou R$ 18 milhões para a agremiação.

