Crise na lateral esquerda faz Grêmio buscar extensão contratual com Wesley Costa

O Grêmio enfrenta problemas na lateral esquerda e a comissão técnica identificou que a melhor solução é aproveitar um jovem da base. Trata-se de Wesley Costa, de 20 anos. O departamento de futebol está apalavrado com atleta pela renovação de contrato por mais um ano, até o final de 2025. O jogador receberá aumento salarial e metas no vínculo, sendo esses gatilhos mais discretos.

Exatamente porque Wesley ainda tem idade para atuar nas categorias inferiores do Imortal. Um exemplo de objetivo que o Tricolor Gaúcho pode estipular é exigir que o lateral-esquerdo mantenha o percentual de gordura. Na próxima temporada, com uma maior adaptação ao elenco principal, as metas estipuladas em contrato se adequarão a essa nova condição. Como, por exemplo, frequência nos jogos e no time titular.

A diretoria do Grêmio já tem um acordo verbal com o atleta e seus empresários. O próximo passo para um desfecho positivo é a assinatura do novo contrato, que deve ocorrer na próxima semana. O vínculo atual do Wesley, aliás, é válido até o fim dessa temporada.

Ele estreou pelo time profissional na Arena no último compromisso, a vitória por 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, ao entrar no segundo tempo. Anteriormente, o lateral-esquerdo entrou em campo pelo time principal duas vezes. O empate em 0 a 0 com o Ypiranga de Erechim, fora de casa, nesta edição do Gauchão, em um time recheado de reservas. Além da derrota por 3 a 0 para o São Paulo, na última edição da Série A, também na condição de visitante.

Grêmio perde laterais-esquerdo por lesão

Há pouco tempo, Renato Gaúcho recebeu a notícia de que Reinaldo será desfalque na equipe. Isso porque o jogador foi diagnosticado com duas lesões em dois ligamentos do joelho direito e precisará passar por cirurgia. Além disso, Cuiabano também é ausência constante nesta temporada, mas por contusões musculares.

Assim, as opções do treinador no momento são Mayk e Wesley Costa. O primeiro sentiu incômodo muscular e precisou de substituição no último compromisso do Imortal. Após realizar exames, não foi constatada nenhuma lesão. A tendência é a de que o jovem Wesley ganhe mais tempo de jogo no time principal devido à baixa de seus companheiros. Entretanto, há a possibilidade de retornar ao time sub-20 em duelos decisivos.

