Seleção irá estrear novos uniformes nos amistosos na Europa

A CBF antecipou as estreias do novos uniformes da Seleção Brasileira. Os jogadores vestirão as peças amarela e azul nos amistosos contra Espanha e Inglaterra nos dias 23, em Wembley, e 26, no Santiago Bernabéu. A entidade ainda não definiu a ordem dos uniformes. Anteriormente, a ideia era utilizá-los apenas na Copa América, nos Estados Unidos.

A principal novidade é a posição do escudo da CBF. Diferentemente dos últimos anos, quando ficou localizado no lado esquerdo do peito, o emblema ficará centralizado. Aliás, desde 2004 que esse formato não é adotado.

LEIA: Dorival Júnior convoca Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno para amistosos na Europa

Além deste detalhe, outras novidades chamam a atenção, como desenhos fazendo alusão à fauna e flora brasileiras. O uniforme também conta com a gola em formato de “v”.

