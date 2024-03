Imprensa argentina destaca momento de Rossi no Flamengo: ‘Uma das chaves do sucesso’

O Flamengo de Tite vem chamando a atenção pelo poderio defensivo, afinal, o time não sofre gols há 10 jogos. A marca passa pelo bom momento dos jogadores deste setor. Um deles é o goleiro Rossi, titular na meta rubro-negra. A fase do argentino, aliás, tem repercutido nos veículos de imprensa de seu país natal.

O “Diário Olé”, um dos principais sites da Argentina, classificou Rossi, ex-jogador do Boca Juniors, como “uma das chaves do sucesso” do Flamengo. Além disso, cita que o goleiro “virou um muro entre as traves”.

É importante destacar que o único gol que o Flamengo sofreu no Campeonato Carioca foi quando Rossi não estava na equipe. Isso foi no dia 21 de janeiro, quando o time de juniores do Mais Querido empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu. Na época, a equipe principal estava nos Estados Unidos disputando a Flórida Cup (torneio de pré-temporada).

Quando foi a última vez que Rossi sofreu gol?

Com Rossi em campo, a última vez que o Flamengo foi vazado foi no dia 6 de dezembro, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, a invencibilidade do arqueiro é de 874 minutos.

