Textor ignora nota do Palmeiras e mantém postura firme no Botafogo

Botafogo e Palmeiras vivem uma situação conturbada nos bastidores. O clube paulista não gostou das acusações feitas por John Textor e emitiu uma nota oficial na segunda-feira (11/03). A diretoria alviverde, dessa forma, anunciou que pretende tomar medidas legais contra as insinuações do empresário.

John Textor tomou conhecimento da nota do Palmeiras. No entanto, optou por não tomar nenhuma posição. O empresário, dessa forma, seguiu normalmente seu cronograma de segunda-feira (11/03). A informação é do “ge”.

Botafogo x Palmeiras

Aliás, John Textor ainda não procurou Leila Pereira para conversar sobre os recentes acontecimentos. O dono do Botafogo entende que não fez nenhuma acusação direta ao Palmeiras sobre as manipulações do futebol brasileiro.

“O público deve ser lembrado de revisar o vídeo publicado em seu site pessoal (John Textor), em que clarifica que não houve acusação direta ao Palmeiras. Não há questão para ser discutida na imprensa, já que todas as partes acusadas estão sob sigilo de processo e suas identidades devem permanecer confidenciais, sendo reveladas apenas pela CBF e procuradores federais”, disse um dos representantes de John Textor ao “ge”.

Acusações de John Textor

A polêmica começou na última quarta-feira (06/03), depois de John Textor afirmar que existia corrupção no futebol brasileiro. O americano alegou ter gravações de árbitros cobrando propinas e revelou que uma das acusações vinham de encontro ao jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2022. Na ocasião, os jogadores alviverdes venceram por 4 a 0 e já eram campeões do campeonato.

“O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo que terminou em 2022, era um jogo do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não estava envolvido. Era Palmeiras contra Fortaleza. Essa prova foi enviada à CBF, eu não sei quem recebeu a prova na CBF, eu não estou alegando que isso foi recebido pela CBF. Eu não estava envolvido. Eu tenho provas de manipulação de resultado e agora nós analisamos anos anteriores do Botafogo estar envolvido. Os piadistas falam da gente estar chorando… Eu pareço estar chorando? Estou dando o meu melhor para ajudar”, disse John Textor em seu próprio site.

“As pessoas que estamos indo atrás não são jogadores do Palmeiras. Afinal, não tem um jogador do Palmeiras envolvido na manipulação de resultados nas nossas pesquisas. Aliás, não tem ninguém do Palmeiras que acreditamos estar envolvido na manipulação dos jogos do Palmeiras. Essa é uma batalha pela alma do nosso esporte e precisamos estar juntos”, completou John Textor.

