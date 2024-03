Bragantino x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Bull Bragantino e Botafogo entram em campo para a hora da verdade, nesta quarta-feira (13), no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta da terceira fase eliminatória da Copa Libertadores. Quem passar joga a fase de grupos. O perdedor, por sua vez, terá a Sul-Americana como um consolo.

O Glorioso, que venceu o primeiro encontro por 2 a 1, tem a vantagem do empate. Já os paulistas precisam vencer por dois gols de vantagem para não precisar do drama dos pênaltis para eliminar o adversário. Os cariocas também podem avançar na marca da cal se perderem por um gol de diferença.

Como chega o Bragantino?

O técnico Pedro Caixinha deve ter o retorno do volante Matheus Fernandes, curiosamente, ex-Botafogo. O jogador estava tratando de uma lesão na coxa direita, mas vem fazendo a transição física desde sexta-feira (8) e deve, então, estar na relação dos convocados pelo português. Aliás, os titulares foram poupados contra o Guarani na última rodada do Paulistão e tiveram um treino mais intenso durante a semana. A exceção foi o atacante Eduardo Sasha, poupado para controle de carga.

No departamento médico do Bragantino, seguem Evangelista (edema na coxa direita) e Mosquera (lesão em uma das coxas). Por fim, o Massa Bruta teve um treino intenso de penalidades máximas, já que uma vitória simples por um gol de diferença leva a disputa para a marca da cal.

Como chega o Botafogo?

Em bom momento e com cinco triunfos em sequência sob a supervisão do interino Fábio Matias, o Botafogo pode, enfim, completar um mês sem derrotas caso não seja derrotado no interior paulista. O time, ainda que modificado, fez a torcida lembrar de alguns momentos do mágico primeiro turno do Brasileiro de 2023. Mas é preciso ir além e confirmar a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Ou seja, caso contrário, o Alvinegro ressuscitará fantasmas.

Por ser um jogo mais “cascudo”, Matias deve promover, assim, alterações na equipe que superou o Massa Bruta na semana passada. Marçal, mais experiente, assume a lateral esquerda, deixando Hugo no banco de reservas. Já no meio de campo, o treinador pode utilizar jogadores com características de mais marcação, com Barbosa e Gregore como cães de guarda.

A ausência mais sentida é a de Luiz Henrique. Em fase de transição para o gramado, ele não foi relacionado. No entanto, para o seu lugar, o Mais Tradicional tem Júnior Santos, nome que dispensa apresentações nesta edição da Libertadores.

Onde assistir?

ESPN, Star+ e Globoplay transmitem a partida.

BRAGANTINO x BOTAFOGO

Jogo de volta da terceira fase da Libertadores

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 13/3/2024, às 21h30 (de Brasília)

BRAGANTINO: Cleiton; Mendes, Cunha, Cândido e Capixaba; Jadsom, Ramires e Lincoln; Helinho, Vitinho e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

BOTAFOGO: Gatito, Suárez, Barboza, Halter e Marçal; Barbosa, Tchê Tchê (Gregore) e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Fábio Matias

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Auxiliares: Juan P. Belatti (COL) e John Leon (COL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.