Sport é punido com oito jogos de portões fechados por atentado ao ônibus do Fortaleza

O Sport foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil, por conta do atentado ao ônibus do Fortaleza, ocorrido na madrugada do último dia 22 de fevereiro, no Recife. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (12) e a decisão foi unânime.

A pena de oito jogos passou pela sugestão do relator do caso, Diogo Maia. Todos os demais auditores seguiram o relator. A denúncia com base no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) acabou sustentada pelo procurador Marcos Souto Maior. O clube poderia ter pego uma pena de até dez partidas de punição e até R$ 100 mil de multa.

Além da ausência de público nos jogos como mandante, o Sport não terá direito à carga de ingressos como visitante enquanto a pena não for totalmente cumprida. No argumento, os auditores destacaram a reincidência do clube pernambucano em condenações recentes por atos violentos praticados pela torcida rubro-negra. A punição está sendo válida para todas as competições organizadas pela CBF (Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B).

Por fim, o auditor Washington Oliveira chegou a pedir, em seu voto, a exclusão do Sport da Copa do Nordeste, com base no artigo 205 do CBJD. Contudo, nenhum dos demais auditores, nem o presidente, concordou com o pedido.

A defesa do Sport no julgamento

Por outro lado, o Sport baseou sua defesa no argumento de que tomou todas as providências para garantir a segurança no estádio e até cinco quilômetros dele. Além disso, reforçou que o restante da segurança da Arena Pernambuco era de responsabilidade do Estado. Entretanto, não convenceu os auditores.

