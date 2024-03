A vitória do São Paulo por 3 a 2 diante do Ituano, no domingo (10), em Itu, pela 12° rodada da fase de grupos do Paulistão, garantiu a equipe nas quartas de final da competição. Contudo, mesmo com 22 pontos somados e a liderança do grupo D, o Tricolor teve em 2024 sua pior campanha na etapa inicial do Estadual nos últimos três anos.

O ano em que o São Paulo fez sua melhor campanha aconteceu em 2021. O Tricolor terminou como o melhor time da classificação geral e, ao fim da competição, levantou a taça de campeão paulista. O Soberano terminou a primeira fase com 27 pontos. Nos dois anos seguintes (2022 e 2023), a equipe somou 23.

O São Paulo encerrou a fase de grupos na terceira posição da classificação geral da competição, mesma colocação das duas últimas edições. Em 2021, o time terminou a etapa inicial na liderança isolada.

Contudo, apesar de classificado, o desempenho também deixa a desejar. Afinal, após quebrar um tabu em Itaquera e conquistar a Supercopa diante do rival Palmeiras, o São Paulo caiu de rendimento. A equipe chegou a emplacar quatro jogos sem vitória e viu a classificação para as quartas de final quase escapar ao tomar um gol do Ituano no final do jogo.

São Paulo parte para ”outro” campeonato agora

Agora, o discurso no Morumbis é de recomeço. Afinal, a comissão técnica já implementou no dia a dia dos jogadores que o mata-mata do Paulistão é outra competição. O São Paulo encara o Novorizontino no próximo domingo (17), diante de seu torcedor, brigando por uma vaga na semifinal do Estadual.

O post São Paulo faz sua pior campanha do Paulistão nos últimos três anos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.