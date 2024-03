Convocação de Léo Jardim encerra jejum de 20 anos no Vasco

A convocação de Léo Jardim, do Vasco, para a Seleção Brasileira encerrou um longo jejum em São Januário. Isto porque já fazia 20 anos que o Brasil não tinha um goleiro do clube carioca.

O arqueiro em questão era Fábio, convocado por Carlos Alberto Parreira para disputar a Copa América de 2004. Atualmente no Fluminense, o goleiro recebia suas primeiras chances na Seleção à época.

Mas você sabe quais são todos os goleiros do Vasco chamados à Seleção? Um levantamento feito por Walmer Peres, historiador e coordenador do Centro de Memória do clube, listou todos os goleiros que foram para a Seleção a serviço do Cruz-maltino.

LEIA MAIS: Vasco vive maior fase invicta desde 2022; relembre

Goleiros do Vasco na Seleção Brasileira*

1923: Nelson

1928-1929: Jaguaré

1935-1937: Rey

1940: Nascimento

1945-1953: Barbosa

1979: Leão

1984: Roberto Costa

1989: Acácio

1987: Régis

1996-1998: Carlos Germano

2004: Fábio

2024: Léo Jardim

*Alguns podem lembrar de Helton, que foi para as Olimpíadas de 2000 pelo Vasco. Mas a lista é exclusiva para a Seleção principal.

Léo Jardim, portanto, é o 12º goleiro brasileiro que o Vasco cede ao plantel da Canarinho. Fábio, no entanto, não chegou a entrar em campo em jogos oficiais.

Sendo assim, Carlos Germano (1996-1998), que foi convocado para a Copa do Mundo de 98, foi o último goleiro do Vasco a de fato atuar pela Seleção. Será que Léo Jardim será o próximo?

Não esqueçamos de Martín Silva

Vale salientar que os nomes aqui postos são apenas de brasileiros. Mas há um goleiro que recebeu chance em sua seleção e até mesmo foi para a Copa do Mundo (2018). Trata-se do uruguaio Martín Silva.

O arqueiro, hoje com 40 anos, chegou ao Vasco em 2014 e virou ídolo da torcida, ficando até o fim de 2018. Ele chegava com status de ser o goleiro reserva da seleção do Uruguai. Atuou, ao todo, em 11 oportunidades pela Celeste, conquistando a Copa América de 2011. Pelo Cruz-maltino, foram 242 partidas e os títulos do Campeonato Carioca em 2015 e 2016.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.