O treino do Flamengo desta terça-feira (12), pela manhã, contou com a participação de Gabigol. O camisa 10, desfalque nos últimos jogos por conta de uma lesão muscular, realizou as atividades ao lado dos demais jogadores rubro-negros. Dessa forma, a expectativa é que o atacante fique à disposição do técnico Tite para o clássico com o Fluminense no sábado, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Aliás, na segunda-feira, na reapresentação dos jogadores, Gabi já tinha realizado parte do trabalho com o elenco. Com a evolução, participou, integralmente, dos trabalhos nesta terça. Em contrapartida, Tite não contou com Pulgar e Ayrton Lucas.

As informações é do jornalista Renan Moura.

O chileno, que deixou o primeiro clássico da semifinal com incômodo, ficou fora do treino pela segunda vez consecutiva. Ele realizou trabalhos na parte interna do Ninho do Urubu.

Já o lateral-esquerdo, que também sentiu dores no Fla-Flu, realizou trabalhos à parte do elenco. No entanto, a expectativa é que o mesmo integre as atividades com o grupo na quarta-feira.

Wesley e Victor Hugo não preocupam

O lateral-direito Wesley e o meio-campo Victor Hugo cumpriram trabalhos de transição. O primeiro, acusado de agredir e ameaçar um homem na praia da Barra, teve lesão antes do jogo do Madureira (2/03). Já o meia reclamou de dores durante o treino de segunda-feira. Apesar disso, ambos devem ser relacionados para o clássico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gabigol treina com o grupo e deve ficar à disposição para o segundo jogo da semifinal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.