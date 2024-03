Dirigente do Flamengo se reúne com Wesley após polêmica

Após ser acusado de agredir e ameaçar o empresário Kaio Mana na noite de domingo (10/03), Wesley se reuniu com Marcos Braz. O encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (12/03), no Ninho do Urubu, antes do treino começar. A informação é do “ge”.

O Flamengo não pretende efetuar punições neste momento. O clube aguarda pelo andamento das investigações e enxerga que uma atitude pode atrapalhar no caso. A diretoria rubro-negra, dessa forma, só pretende se manifestar quando souber mais informações do episódio.

Situação de Wesley no Flamengo

Apesar das acusações, Wesley segue integrado ao elenco rubro-negro. O lateral-direito sofreu uma lesão na partida diante do Madureira e vem realizando tratamento no Ninho do Urubu. O jogador é cria das categorias de base do clube e tem recebido oportunidades com Tite em 2024.

Aliás, Wesley prestará depoimento nos próximos dias para se defender da acusação. Além disso, Marcos Braz ficará responsável por analisar os passos da investigação e tomar as decisões cabíveis. O clube espera obter mais informações antes de se posicionar efetivamente.

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (16/03), diante do Fluminense, às 21h, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O time venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença. Aliás, em caso de empate no agregado, os comandados de Tite avançam para decisão. Afinal, os jogadores rubro-negros fizeram a melhor campanha no Estadual e foram campeões da Taça Guanabara.

