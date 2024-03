Mensagem de Cuca causa treta entre jornalistas

O caso Cuca ainda rende. Mesmo após uma dura mensagem lida pelo treinador do Athletico após a vitória por 6 a 0 sobre o Londrina, a situação ainda repercute. Aliás, agora, teve uma confusão entre duas jornalistas.

A jornalista Janaína Xavier, ex-Globo, não gostou do posicionamento de Ana Thaís Matos a respeito do pronunciamento de Cuca. A antiga apresentadora ficou incomodada com as críticas.

Afinal, Ana Thais criticou a comoção de internautas em relação às falas de Cuca. Ela ainda falou que “bandeira branca em leitura de papel” não faz qualquer diferença na situação.

No entanto, Janaína Xavier apareceu nas redes sociais indignada com o posicionamento de Ana Thaís. “A comentarista quer confete! Zero surpresa, vindo de quem vem. Entreguem a ela o prêmio de ativista mais engajada de todos os tempos! Tá nem aí com a causa, com a transformação. Quer única e exclusivamente usar a pauta pra se promover”, disse Xavier em indireta a Matos.