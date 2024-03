Ministério Público do Rio vai apurar as acusações de Textor

O Ministério Público do Rio de Janeiro vai apurar as acusações de John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, de corrupção na arbitragem brasileira. O MP-RJ, inclusive, designou uma promotoria de investigação penal para mergulhar no caso. Ela trabalhará em conjunto com Grupo Temático Temporário do Desporto. A informação é do jornal “O Globo”.

Marcelo Rubioli, juiz da 1ª Vara Criminal Especializada em Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro do Rio de Janeiro, foi o responsável por pedir uma manifestação do MP-RJ.

Textor, na última semana, afirmou que tem áudios de árbitros brasileiros reclamando da falta do pagamento de propinas. No domingo, revelou mais detalhes de suas ilações. Comprovadas as denúncias, haverá, então, um pedido de abertura de investigação sobre corrupção na arbitragem, na esfera criminal, pela Polícia Civil. Por ora, o mandachuva alvinegro ainda não enviou provas. Ele, aliás, prometeu apresentá-las em 30 dias.

No âmbito esportivo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou que Textor entregue os áudios da manipulação de resultados até quarta-feira (13). O empresário respondeu, por meios de seus advogados, à exigência.

As falas do magnata norte-americano tiveram impacto no cenário nacional. O Palmeiras, por exemplo, ameaçou ir à Justiça contra o proprietário do Botafogo, mesmo sem ser citado pelo norte-americano em nenhum momento. Textor, porém, prefere ignorar os queixumes dos paulistas e, portanto, não vai responder, a menos que haja uma intimação.

