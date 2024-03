Fluminense sofre com alto número de expulsões em clássicos

Com a expulsão de Thiago Santos no último sábado (9), o Fluminense voltou a enfrentar um velho problema em clássicos: o excesso de expulsões. O cartão vermelho do zagueiro foi o 15º nos últimos trinta duelos contra rivais. Quando o Tricolor tentava esboçar alguma reação diante do Flamengo, o jogador, aos 18 do segundo tempo, deu uma entrada dura em Cebolinha e está fora também do jogo de volta.

Desde 2022, aliás, o Tricolor disputou quatorze confrontos contra o Rubro-Negro, sendo que em outo deles teve pelo menos um jogador expulso. Em Fla-Flus, foram 11 cartões vermelhos distribuídos para nove jogadores diferentes, assim como o técnico Fernando Diniz também chegou a ser expulso.

“É difícil jogar com um jogador a menos, embora a gente saiba bem fazer isso. No nosso melhor momento do jogo, o Thiago (Santos) foi expulso, e a nossa chance de poder empatar e poder virar ficou muito dificultada. Não somos um time muito faltoso, não sei por que tivemos tantos jogadores expulsos. É algo que podemos estudar melhor para evitar. É um número exagerado de cartões vermelhos”, disse Diniz.

Expulsões na temporada 2024

Somente nesta temporada, o Fluminense teve um cartão vermelho em cada confronto com os rivais. Diante do Vasco, o mesmo Thiago Santos já havia sido expulso, assim como no duelo com o Flamengo do último sábado (9). No final de semana anterior, contra o Botafogo, André errou a saída de bola e cometeu um pênalti, também recebendo o vermelho.

Desde 2022, o Fluminense soma 11 cartões vermelhos contra o Flamengo, três contra o Botafogo e um contra o Vasco em 30 clássicos disputados. Fernando Diniz deixou claro que sua equipe não é desleal ou faltosa, porém é preciso ter atenção ao excesso de vermelhos contra os arquirrivais.

“O jogo do Botafogo foi um em que a expulsão foi muito determinante para o resultado final. Nós tínhamos empatado, o normal era crescer e ter mais chance de fazer o terceiro gol do que o Botafogo. Mas com a expulsão do André e, logo na sequência, já foi o pênalti, nós acabamos sofrendo o terceiro gol”, completou o treinador tricolor.

Expulsões nos últimos 30 clássicos

1 – Flamengo – 11: David Braz (2), Felipe Melo (2), Calegari, Fred, Caio Paulista, Manoel, Samuel Xavier, Nino e Thiago Santos

2 – Botafogo – 3: Fred, David Braz e André

3 – Vasco – 1: Thiago Santos

