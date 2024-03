Corinthians recebe aval da CBF para utilizar Cacá na Copa do Brasil

O Corinthians recebeu um aval da CBF e poderá contar com o zagueiro Cacá na partida de quinta-feira, às 20h, contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Timão tinha dúvidas se podia utilizar o defensor por conta do regulamento da competição. Contudo, a própria entidade liberou a participação do jogador.

O regulamento da Copa do Brasil permite apenas a inscrição de jogadores antes do início da respectiva fase de disputa. Como a segunda fase começou na última quarta-feira (06), com o jogo entre Real Brasília e Atlético Goianiense, o Corinthians não poderia mais inscrever o jogador para o duelo contra o São Bernardo.

Contudo, a CBF diz que no regulamento entende-se que “a primeira partida do clube na fase como primeira partida da fase”. Ou seja, como o Timão não estreou na segunda fase, pode regularizar novos atletas.

A interpretação do regulamento causou dúvidas em relação ao uso de novos reforços para a etapa do torneio. O clube procurou esclarecer se jogadores recém-contratados podem ser utilizados a partir do jogo da equipe na fase ou desde o início da etapa.

Além disso, o Timão também se baseou com o que aconteceu com o Internacional. O clube gaúcho também recebeu o aval da CBF para contar com Thiago Maia e Borré no duelo contra o Nova Iguaçu. Além de Cacá, o Corinthians também inscreveu o volante Paulinho.

O novo reforço do Corinthians

O defensor assinou com o Timão por empréstimo até o final da temporada e com opção de compra na casa dos R$ 7 milhões, por 60% dos direitos econômicos. Revelado pelo Cruzeiro, Cacá chegou ao Tokushima em 2021 por aproximadamente, R$ 10 milhões, após ser titular em grande parte da temporada 2020 com a camisa da Raposa.

