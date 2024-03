‘Cria vergonha na cara, Robinho’, dispara Lula em entrevista

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disparou contra o ex-jogador Robinho, em entrevista ao jornalista César Filho, do SBT. Na conversa, aliás, o chefe de Estado defendeu que Robinho cumpra a pena por estupro, condenado na Itália, no Brasil.

“Todas as pessoas que cometerem crime de estupro tem que ser presa. A pessoa precisa aprender que a relação sexual não é apenas o desejo de uma parte, é a concórdia das partes. Então, um homem, um jovem que tem dinheiro, um jovem rico, famoso, pratica estupro e coletivo e acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado, cria vergonha, sabe?”, declarou o presidente da República.

No entanto, Lula ampliou a fala. Ele disse que já era para Robinho estar cumprindo a pena.

“Estupro é um crime imperdoável, então as pessoas tem que ser julgadas e condenadas. O Robinho já foi condenado na Itália e já era para estar cumprindo pena aqui, agora vai ser julgado este mês e eu espero que ele pague o preço da irresponsabilidade dele”, completou.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai decidir, a partir do dia 20 de março, se a pena de Robinho poderá ser cumprida no Brasil. No entanto, se a decisão foi pela prisão, o jogador ainda terá possibilidades de recorrer.

Robinho pegou nove anos de prisão na Itália por estupro coletivo, em 2013, de uma jovem albanesa. A mulher, aliás, disse que estava embriagada e teria sofrido abuso sexual por seis homens enquanto estava inconsciente. A defesa do jogador alegou que a relação foi consensual.

