Clayton Silva celebra estreia pelo Vasco: ‘Feliz em sentir essa atmosfera’

Em quatro dias, o novo reforço do Vasco viveu um carrossel de emoções. Nesse sentido, Clayton Silva chegou ao Rio de Janeiro na quarta-feira (6), foi anunciado na sexta (8) e entrou em campo no último domingo (10). O atacante, aliás, não participou de nenhum treino antes de sua estreia, porém causou boa impressão tanto nos torcedores, como no técnico Ramón Díaz.

O jogadorvfoi titular na partida diante do Nova Iguaçu, no Maracanã, e não se intimidou diante de mais de 60 mil vascaínos. No dia anterior ao jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o atacante treinou com os reservas. No domingo (10), estreou no lugar de Adson, poupado por desgaste físico.

Felicidade na estreia

Em seu perfil nas redes sociais, Clayton comemorou a primeira partida pelo Cruz-Maltino. Aos 25 anos, o atacante que estava no Casa Pia, de Portugal, tem passagens por Juventude, Vila Nova e Coritiba e vive sua primeira experiência no futebol do Rio de Janeiro.

“Muito feliz em estrear com a camisa do Vasco no Maracanã e sentir a atmosfera da torcida vascaína pela primeira vez. O resultado infelizmente não foi o que queríamos. Mas agora vamos trabalhar durante a semana para conquistar a vitória no segundo jogo”, escreveu Clayton no Instagram. Uma publicação compartilhada por Clayton Silva (@clayton99)

Elogios do comandante

Em campo, Clayton finalizou quatro vezes ao gol no primeiro tempo. Além disso, obrigou Fabrício Santana a fazer boa defesa e por pouco não estufou a rede em sua estreia. Na coletiva de imprensa, o técnico Ramón Díaz elogiou a participação do atleta.

“Tem dinâmica, muita experiência e gol. Fez três ou quatro chutes que poderiam ter resultado em gols. Necessitava dele e coloquei para jogar. Quase não treinou, mas aqui é assim. O Vasco é um grande clube. Gosto muito dele, é um grande jogador”, avaliou Ramón Díaz após o jogo.

