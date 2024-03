Carille assume favoritismo do Santos contra a Lusa: ‘Responsabilidade nossa’

O Santos se prepara para encarar a Portuguesa no domingo (17), às 20h15, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Segundo melhor time no geral da fase de grupos, o Peixe vai encarar a Lusa que teve a pior pontuação entre os classificados. E, para o técnico Fábio Carille, o Alvinegro Praiano é o favorito no duelo entre as equipes.

“Ainda vamos melhorar bastante, a pré-temporada no Brasil é muito ruim, ainda mais para um time que se forma como o Santos. Ainda coloco o Palmeiras e o São Paulo na frente, mas nossas expectativas são as melhores possíveis. A responsabilidade das quartas de final é nossa, temos que assumir o favoritismo, e na Série B também”, disse Carille, ao programa Boleiragem, do SporTV.

Carille quer reforços para a Série B

Embora a campanha do Santos no Paulistão seja boa e o clube tenha voltado à disputa do mata-mata após três anos, o foco da diretoria está na Série B do Brasileirão. Tanto que Carille disse que espera receber mais reforços para a disputa do nacional.

“Tem uma posição que é certa, que é um atacante pela direita. A gente deve perder o Otero agora pela seleção, talvez o zagueiro porque o Joaquim é cobiçado demais. É um zagueiro forte, os empresários estão em cima, vai ser muito difícil ficar. Temos que ficar atentos ao mercado”, completou o treinador.

Contudo, Carille agora volta toda suas atenções para a Portuguesa e avançar para a semifinal do Estadual. Pelo regulamento do Campeonato Paulista, o duelo será em jogo único e, no caso de igualdade após o tempo normal, a decisão será nas cobranças de pênalti.

