TV espanhola expõe conversa entre Vini Jr e lateral, após confusão

Vini Jr foi novamente alvo de críticas na Espanha. Dessa vez, a imprensa local cobrou uma punição ao atacante brasileiro por uma reação depois de sofrer uma falta do adversário. Na jogada em questão, o jogador do Real Madrid empurrou o lateral-esquerdo Mingueza, do Celta de Vigo, durante a vitória por 4 a 0. Inclusive, o desentendimento entre eles causou uma confusão entre os demais jogadores das duas equipes.

Posteriormente, a emissora espanhola “Movistar Plus+” exibiu como foi a conversa entre Vini Jr e Mingueza, ex-Barcelona, depois da desavença, que ocorreu logo no retorno do jogo. Os dois, contudo, se reconciliaram.

“Eu tenho que te parar”, admitiu Mingueza

Em seguida, Vini respondeu que sua intenção era seguir na jogada e pediu que o oponente não o agarrasse.

“Desculpa, irmão. Eu tentei continuar. Se você me agarra e me solta, ok. Mas você fizer assim (continuar segurando), eu fico irritado”, esclareceu o atacante brasileiro.

Jornais de Barcelona cobram punição a Vini Jr

Como Mingueza é uma revelação das categorias de base do Barcelona, jornais da cidade repercutiram o embate. A imprensa local criticou o árbitro por não apresentar o cartão vermelho para o jogador do Real Madrid. A propósito, citou um lance em que o brasileiro também esteve envolvido em duelo com o RB Leipzig, pelas oitavas de final da Champions League.

“Justamente na mesma semana em que Vinicius virou notícia pela investida contra Orban, do Leipzig, pela Champions League, o brasileiro voltou a protagonizar ação semelhante, desta vez com Mingueza”, questionou o “Mundo Deportivo”.

Já o diário “Sport” indicou que houve falsidade do camisa 7 do Real Madrid na jogada, inclusive, ao citar o gol que ele anotou no jogo.

“As duas caras de Vinicius reapareceram no Bernabéu”, frisou o jornal de Barcelona.

“Sua reação furiosa foi mais uma vez empurrar com força um adversário, no caso um Mingueza que o vinha marcando com muito espírito esportivo e sem praticar falta. A verdade é que sendo reincidente é fato mais grave que Vinicius volte a cometer o mesmo erro e flerta com a expulsão. Vini sentirá que o peso da camisa o favorece na hora de ser sancionado? Caso contrário, parece incrível que as suas ações sejam tão imprudentes”, complementou o veículo.

Companheiro sai em defesa do brasileiro

Vázquez, companheiro de Vini Jr no Real Madrid, não concordou com a atitude do brasileiro. Mesmo assim, o defendeu e indicou que há uma certa implicância da imprensa com o camisa 7 dos Merengues.

“Sabemos que ele não deve fazer isso, mas também sabemos que Vinicius está sendo um pouco perseguido. Estão falando muito sobre muitas coisas de fora do campo”, apontou o jogador espanhol.

Vini permanece sendo destaque nos Galáticos. Aliás, ele foi decisivo neste triunfo da equipe sobre o Celta de Vigo. Ele anotou o primeiro gol da partida e ainda participou da jogada que originou o terceiro.

