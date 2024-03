O craque Neymar ainda não fez tudo que se esperava dele em campo. No entanto, o atacante do Al-Hilal já aparece na lista dos atletas top-50 mais ricos de todos os tempos.

O site “Pórtico”, especializado em finanças do mundo esportivo, fez o levantamento. O brasileiro, desse modo, está na 16ª posição, com fortuna em torno de 1,01 bilhão de dólares, cerca de R$ 5 bilhões.

O primeiro da lista feita pelo Pórtico é Michael Jordan. O ex-atleta e atual empresário tem cerca de R$ 18 milhões acumulados. Entre os jogadores de futebol, Cristiano Ronaldo é o mais rico com R$ 9,5 bilhões. Messi, por sua vez, aparece na sétima colocação com R$ 8,3 bilhões.

.@Sportico's top 50 highest-paid athletes of all time by sport What's surprising to you here? pic.twitter.com/GoWbg8FqAh — Lev Akabas (@LevAkabas) March 8, 2024

A lista ainda tem nomes conhecidos como David Beckham, que aparece com R$ 7,4 bilhões, e Michael Shumacher com R$ 6,4 bilhões.

Neymar e a lista dos mais ricos

1 – Michael Jordan (basquete) – US$ 3,75 bilhões

2 – Tiger Woods (golfe) – US$ 2,66 bilhões

3 – Cristiano Ronaldo (futebol) – US$ 1,92 bilhão

4 – Arnold Palmer (golfe) – US$ 1,76 bilhão

5 – LeBron James (basquete) – US$ 1,7 bilhão

6 – Jack Nicklaus (golfe) – US$ 1,67 bilhão

7 – Lionel Messi (futebol) – US$ 1,67 bilhão

8 – David Beckham (futebol) – US$ 1,5 bilhão

9 – Roger Federer (tênis) – US$ 1,49 bilhão

10 – Floyd Mayweather (boxe) – US$ 1,48 bilhão

11 – Phil Mickelson (golfe) – US$ 1,43 bilhão

12 – Michael Schumacher (Fórmula 1) – US$ 1,36 bilhão

13 – Shaquille O’Neal (basquete) – US$ 1,21 bilhão

14 – Kobe Bryant (basquete) – US$ 1,09 bilhão

15 – Greg Norman (golfe) – US$ 1,06 bilhão

16 – Neymar Jr. (futebol) – US$ 1,01 bilhão

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Neymar está entre os atletas mais ricos da história apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.