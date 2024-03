Possível novo uniforme do Corinthians tem fotos vazadas na internet

Imagens da possível nova camisa do Corinthians foram vazadas nas redes sociais nos últimos dias. As fotos divulgadas podem estar sendo do modelo 1 do Timão para a temporada de 2024. O clube e a Nike, fornecedora esportiva do Alvinegro, não confirmam a veracidade, mas dizem que é semelhante ao que deve ser lançado nos próximos meses.

A nova camisa 1, tradicionalmente branca, teria detalhes pretos em degradê nas mangas e nas barras frontais e traseiras. Diferentemente dos outros modelos, nos quais os detalhes pretos estavam sendo encontrados na parte central do uniforme. O modelo 2, que não teve imagem vazada, deve ser predominantemente preto.

Normalmente, o Corinthians costuma apresentar seu novo uniforme entre o fim de abril e o início de maio. Contudo, não está descartado uma apresentação já em abril ou até mesmo no mês de março. Em contrapartida, a terceira camisa tradicionalmente vem sendo lançada em setembro, mês de aniversário do clube.

Aliás, os modelos atuais utilizados pelo Corinthians e lançados na temporada passada homenageiam a Democracia Corintiana, movimento organizado na década de 1980 por nomes como Sócrates e Csagrande. Neste ano, o tema dos uniformes ainda não veio a público pelo clube.

Enquanto não recebe seu novo uniforme, o Corinthians se prepara para entrar em campo novamente na quinta-feira (14). O Timão encara o São Bernardo, no estádio 1° de maio, pela segunda fase da Copa do Brasil.

