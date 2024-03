Palmeiras descarta Canindé e reforça preferência por Barueri no Paulistão

A WTorre atrasou mais uma vez, e o Palmeiras segue sem prazo para voltar ao Allianz Parque. A construtora havia informado, no começo do mês, que o estádio seria entregue nesta terça-feira (12). Contudo, a cortiça, novo composto do gramado da arena, ainda está sendo instalada, e o processo não será finalizado a tempo do prometido. Assim, o Verdão permanecerá na Arena Barueri por mais um tempo. Entretanto, uma outra alternativa foi apresentada.

Afinal, nos últimos dias, o Canindé foi oferecido ao Palmeiras para mandar os seus jogos. Contudo, o Verdão prefere atuar na Arena Barueri por conta do gramado e da estrutura. Em contrapartida, os torcedores gostariam de ver o Alviverde na casa da Portuguesa, por conta do fácil acesso ao estádio.

O Canindé está localizado às margens do Rio Tietê e tem um acesso muito mais fácil do que Barueri para o torcedor do Palmeiras que mora na capital. No entanto, nas últimas semanas, o Verdão encarou a Portuguesa no estádio e não ficou satisfeito com a estrutura do local. Além disso, pelo fato da empresa de Leila Pereira ser dona do consórcio da Arena Barueri, joga mais ainda a favor do interior, já que o Alviverde não precisa pagar o aluguel do local.

Por conta do atraso, o Palmeiras não poderá atuar em sua casa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira (11), a FPF confirmou que o duelo do Verdão contra a Ponte Preta acontecerá na Arena Barueri, às 18h, no sábado (16). Contudo, o estádio na cidade metropolitana de São Paulo vem sendo alvo de críticas do técnico Abel Ferreira nos últimos jogos.

WTorre não dá prazo para entregar Allianz ao Palmeiras

Aliás, a WTorre prometeu, inicialmente, que o gramado seria entregue no dia 20 de fevereiro, depois no dia 12 de março. Agora, eles não trabalham com nenhum prazo para a entrega. Em contrapartida, o Alviverde conta os dias para retornar a sua casa. Após o duelo contra o Botafogo-SP, o técnico Abel Ferreira voltou a criticar a Arena Barueri e diz sentir falta do Allianz Parque.

O Palmeiras definiu que, antes de retornar ao seu estádio, gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após vistoria do próprio elenco. A própria FPF interditou o local e também precisaria de uma visita técnica para liberar o Allianz Parque para jogos.

