Mister Paulistão? Carpini vai para seu quarto mata-mata seguido no Estadual

O São Paulo suou, mas conseguiu conquistar uma vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na próxima fase, o Tricolor encara o Novorizontino, neste domingo (17), às 18h, no Morumbis. E este será o quarta mata-mata consecutivo do técnico Thiago Carpini no Estadual mais disputado do Brasil.

A partida contra o Novorizontino será a de número 70 de Carpini no Estadual. E, pela quarta edição consecutiva, ele atinge a fase eliminatória, como fez com Inter de Limeira (2021), Santo André (2022) e Água Santa, que foi finalista e vice-campeão contra o Palmeiras na temporada passada. Em 2020, ele não conseguiu classificar o Guarani para o mata-mata. Contudo, levou o Bugre para o vice-campeonato do Torneio do Interior.

Em 69 partidas de Paulistão, Carpini acumula 28 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, com 47,8% de aproveitamento geral. Pelo São Paulo, nesta edição, são 12 jogos, com seis vitórias, quatro empates e duas derrotas, num aproveitamento de 61% dos pontos.

Neste momento, Carpini tem menos jogos apenas que Fábio Carille, do Santos (72 jogos) e Pintado, da Portuguesa (166 jogos). Para efeito de comparação, Abel Ferreira, do Palmeiras, tem 60. Eduardo Baptista, do Novorizontino, 61.

“Devo ser o técnico mais jovem do Paulista e um dos com mais jogos. Sem soberba, pelo amor de Deus, mas eu conheço bem a competição. Pretendo passar um pouco do que vivi, meus erros e acertos, para fazer um jogo seguro, equilibrado, para avançar um pouco mais na competição, porque o São Paulo merece”, disse Carpini, após o embate contra o Ituano.

Carpini passa por momento de desconfiança no São Paulo

Até aqui, Carpini conquistou a Supercopa do Brasil e quebrou um longo jejum em Itaquera. Entretanto, os últimos jogos do São Paulo foram muito abaixo do esperado, o que deixou o torcedor desconfiado. Agora é a hora de o treinador provar o motivo de se dar tão bem no Campeonato Paulista e se consolidar de vez.

O post Mister Paulistão? Carpini vai para seu quarto mata-mata seguido no Estadual apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.