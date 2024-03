A estreia do Sub-17 do Fluminense na Copa Rio marcou também o primeiro jogo da equipe sob o comando do técnico Felipe Canavan. Assim, o profissional, que comandava o Sub-15, conquistou uma vitória importante para o início do trabalho, na goleada por 4 a 0 sobre o Madureira, em Conselheiro Galvão. O treinador se mostrou animado com o novo desafio na carreira.

“O Sub-17 é uma categoria extremamente desafiadora. Temos competições difíceis, mas contamos com um grupo forte, então as expectativas em relação à temporada são as melhores possíveis. Tivemos uma boa estreia na Copa Rio, queremos focar nas fases em andamento na Copa do Brasil e olhamos com bons olhos para a sequência do ano”, disse ao site oficial do clube carioca, antes de completar:

“Buscamos uma equipe competitiva e vamos atrás dos nossos objetivos, que são desenvolver nossos jogadores e representar bem as cores do clube. Lá na frente, quando chegar a hora, vamos pensar nos títulos que sonhamos conquistar”, acrescentou.

“Me sinto privilegiado e, ao mesmo tempo, preparado para receber a oportunidade de estar à frente do Sub-17 do Fluminense. É uma honra liderar uma categoria tão importante no organograma do clube e fundamental ao desenvolvimento de nossos jogadores. Tudo o que pude vivenciar nas últimas temporadas fez com que eu conseguisse desenvolver o que é necessário para esse momento da minha carreira. Estou muito feliz e confiante de que faremos um bom trabalho”, concluiu.

Olho na agenda

O Sub-17 do Fluminense segue as atividades no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, visando à decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, marcada para quarta-feira (13/03), às 15h, em casa, contra o América-MG. Ao Tricolor, aliás, basta o empate para seguir vivo na busca pelo título inédito da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Felipe Canavan fala sobre início de trabalho no Sub-17 do Fluminense: ‘Grupo forte’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.