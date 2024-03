Flamengo tem números impressionantes em clássicos com Tite

O Flamengo de Tite vem animando o torcedor com o passar dos jogos. No time da Gávea desde outubro do ano passado, o treinador de 62 anos arrumou a casa e conseguiu “dar a sua cara” a equipe carioca, tanto na defesa quanto no ataque. Com a vitória rubro-negra no jogo de ida da semifinal do estadual, no sábado, ele aumentou a sua invencibilidade em clássicos.

Na era Tite, o Flamengo enfrentou rivais em seis partidas e, neste período, não perdeu. Assim, são quatro vitórias e dois empates.

Resultados do Flamengo de Tite em clássicos

22/10/2023 – Flamengo 1 x 0 Vasco – Brasileirão

11/11/2023 – Flamengo 1 x 1 Fluminense – Brasileirão

04/02/2024 – Vasco 0 x 0 Flamengo – Campeonato Carioca

08/02/2024 – Flamengo 1 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca

25/02/2024 – Flamengo 2 x 0 Fluminense – Campeonato Carioca

09/03/2024 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – Campeonato Carioca

Principal destaque do time de Tite: a solidez defensiva

Antes mesmo de sua chegada ao Flamengo, Tite era conhecido por treinar equipes com forte poderio de marcação. Ou seja, times que sofriam poucos gols. Dessa forma, no time carioca há cinco meses, ele conseguiu implementar a sua identidade de jogo, dando resultado em campo.

Com a vitória no sábado, o Flamengo chegou a marca de 10 jogos sem sofrer gols. Aliás, isso não acontecia desde o final dos anos 70, quando a geração de Zico conseguiu fazer esse feito. Assim, caso não sofra gol no próximo sábado, o Mais Querido atingirá um novo recorde.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.