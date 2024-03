Furch vence disputa com Morelos por titularidade no Santos

“Sim, (Furch) é o titular nas quartas (contra a Portuguesa)”.

Assim, resumiu Fábio Carille, ao ser questionado sobre a briga na posição de ataque do Santos. O Peixe bateu a Inter de Limeira por 3 a 2 no último sábado (09), na Vila Belmiro, pela 12° rodada da fase de grupos do Paulistão. A partida ficou marcada pelos dois gols de Julio Furch. O argentino desbancou a concorrência por Morelos e deve ser a principal referência no sistema ofensivo do Peixe nesta reta final de Estadual.

Carille confirmou a titularidade de Furch logo após o jogo contra a Inter de Limeira. O Santos encara a Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão.

O argentino ganha protagonismo em um momento decisivo para o Santos no Paulistão. Com os dois gols diante da Inter de Limeira, o jogador de 34 anos assumiu a artilharia do Peixe, com três gols. Em um jogo-treino diante do EC São Bernardo, no meio de semana, ele também marcou o tento da vitória.

A disputa de Furch e Morelos no Santos

O argentino começou a temporada como titular, mas enfrentando a concorrência de Willian Bigode (que está fora do Paulistão por conta de lesão). Contudo, Furch lesionou o adutor da coxa direita durante a vitória sobre o Guarani e perdeu três jogos. Neste meio tempo, Morelos ganhou oportunidades e assumiu a posição de titular.

Na partida em que o argentino voltou a ser relacionado, no clássico contra o São Paulo, o colombiano marcou o primeiro gol com a camisa do Santos. Entretanto, apesar de Morelos ter essa sequência e marcado outro gol, contra o São Bernardo, o desempenho em campo deixou a desejar.

Assim, Furch terá uma sequência para mostrar que deve ser o homem de referência do Santos pelo restante da temporada. Além do Paulistão, o Peixe também disputa a série B do Campeonato Brasileiro, principal objetivo da equipe no ano.

