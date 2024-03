Vasco vive maior fase invicta desde 2022; relembre

O Vasco já está há nove jogos sem saber o que é perder na temporada. Em 14 partidas oficiais, aliás, apenas uma derrota para os comandados de Ramón Díaz.

E esse retrospecto não só representa a maior invencibilidade do argentino no comando do Vasco. Mas, também, uma sequência que não vinha há quase dois anos para o Gigante da Colina.

O Jogada10 buscou e encontrou a última vez que o Cruz-maltino ficava tanto tempo sem perder. Foi na Série B de 2022, quando chegou, então, a 14 partidas invicto.

LEIA MAIS: Vasco x Nova Iguaçu foi o segundo maior público do Brasil no ano

O período equivale, assim, exatamente às primeiras 14 rodadas daquela edição da Segundona, com o time só perdendo na 15ª rodada. A curiosidade é que o Vasco teve três treinadores no período: Zé Ricardo (dez jogos), Emílio Faro (interino – dois jogos) e Maurício Souza (dois jogos).

A sequência, então, contou com oito vitórias (Ponte Preta, CSA, Bahia, Brusque, Náutico, Cruzeiro, Londrina e Operário) e seis empates (Vila Nova, CRB, Chapecoense, Tombense, Guarani e Grêmio).

Pode-se dizer que a sequência foi vital para o Vasco, que, dessa forma, subiu na quarta posição, com 62 pontos – quatro a mais que o quinto colocado, Sampaio Corrêa.

Relembre a sequência

1 x 1 Vila Nova (C) – 1ª Rodada

1 Vila Nova (C) – 1ª Rodada 1 x 1 CRB (F) – 2ª Rodada

1 CRB (F) – 2ª Rodada 0 x 0 Chapecoense (F) – 3ª Rodada

0 Chapecoense (F) – 3ª Rodada 1 x 0 Ponte Preta (C) – 4ª Rodada

x 0 Ponte Preta (C) – 4ª Rodada 1 x 1 Tombense (F) – 5ª Rodada

1 Tombense (F) – 5ª Rodada 1 x 0 CSA (C) – 6ª Rodada

x 0 CSA (C) – 6ª Rodada 1 x 0 Bahia (C) – 7ª Rodada

x 0 Bahia (C) – 7ª Rodada 0 x 0 Guarani (F) – 8ª Rodada

0 Guarani (F) – 8ª Rodada 2 x 0 Brusque (C) – 9ª Rodada

x 0 Brusque (C) – 9ª Rodada 0 x 0 Grêmio (C) – 10ª Rodada

0 Grêmio (C) – 10ª Rodada 3 x 2 Náutico (F) – 11ª Rodada

x 2 Náutico (F) – 11ª Rodada 1 x 0 Cruzeiro (C) – 12ª Rodada

x 0 Cruzeiro (C) – 12ª Rodada 1 x 0 Londrina (F) – 13ª Rodada

x 0 Londrina (F) – 13ª Rodada 3 x 0 Operário (C) – 14ª Rodada

E, se quiser chegar à final do Campeonato Carioca 2024, o time de Ramón Díaz precisará não só ampliar o período invicto, como vencer o jogo da volta, contra o Nova Iguaçu. A Laranja da Baixada possui vantagem de dois empates por ter tido melhor campanha na Taça Guanabara.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco vive maior fase invicta desde 2022; relembre apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.