Artilheiro do Fluminense nas últimas duas temporadas, o atacante Germán Cano tem um início de temporada decepcionante. Em sete jogos disputados no ano de 2024, o camisa 14 balançou as redes apenas duas vezes e vive seu segundo maior jejum pelo Tricolor.

Para dar a volta por cima, porém, o argentino terá pela frente sua maior vítima desde que chegou ao Fluminense: o rival Flamengo. É verdade que o jogador passou em branco nos últimos cinco clássicos contra o Rubro-Negro, mas o adversário traz boas recordações.

Desde que chegou ao time de Laranjeiras, Cano enfrentou o Flamengo 13 vezes e marcou sete gols. Nas duas últimas finais de Campeonato Carioca, aliás, o argentino deixou sua marca. Em 2022, foram três gols somando as duas partidas, enquanto em 2023 ele fez dois no jogo de volta (passou em branco na ida).

E por falar na final do ano passado, a lembrança serve de inspiração não só para Cano, mas também para o elenco. Afinal, após perder de 2 a 0 na ida da semifinal do Cariocão no último sábado, o Fluminense terá de vencer por três gols de diferença para chegar à decisão. O cenário é o mesmo da finalíssima de 2023, quando também perdeu por 2 a 0 na ida, mas goleou por 4 a 1 na volta e ficou com o título.

O Fluminense já mostrou que consegue reagir e arrancar forças em momentos de adversidade. Para chegar em mais uma final estadual, será preciso esta superação. E se tiver seu artilheiro inspirado, ainda mais diante da maior vítima, as coisas tendem a ser mais fáceis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Em ritmo lento em 2024, Cano tenta deslanchar contra maior vítima pelo Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.