Raphael Veiga reconstrói dente quebrado após lance inusitado

A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, no último sábado (9), ficou marcada por um lance inusitado envolvendo o meia Raphael Veiga. É que o camisa 23 quebrou o dente, no começo do segundo tempo, após uma dividida com o botafoguense Wallisson. Com a parte de baixo do dente da frente quebrado, ele seguiu em campo, mas exibiu o ‘desfalque’.

Nesta segunda-feira, o meia foi ao dentista para corrigir o problema. A imagem de seu dente quebrado viralizou nas redes sociais e gerou uma série de comentários e brincadeiras de torcedores e colegas de time. A situação insólita fez Raphael Veiga passar mais de um dia com o sorriso ‘imperfeito’.

Mas, após a consulta com o odontologista, veio a correção. Pouco depois da jogada curiosa, o Palmeiras marcou o gol da vitória, com Rony, que rendeu ao Verdão a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. Com Veiga já com o sorriso reparado, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, no sábado, em Barueri.

