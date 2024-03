O Santos espera, nesta semana, resolver a questão relativa ao meia peruano Cueva, junto ao Krasnodar, da Rússia. O clube cobra do Peixe um valor de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões), mas que o Alvinegro ainda não pagou. O caso pode ir à Fifa e fazer os santistas ficarem impedidos de contratarem e registrarem novos jogadores.

“Ainda estamos em um processo de negociação. Ainda pela manhã, tivemos um encontro com eles (representantes do Krasnodar). Acreditamos que, nessa semana, a gente deva finalizar”, disse o executivo de futebol, Alexandre Gallo, após uma reunião na sede da Federação Paulista (FPF), nesta segunda-feira (11).

A diretoria do Santos pretende, no mínimo, fazer um acordo com os russos para parcelar a dívida. Mesmo que não consiga efetuar o pagamento de forma integral, o Peixe quer evitar o risco de punição. O clube chegou a oferecer o zagueiro Messias e o ataque Morelos para saldar a dívida, mas o Krasnodar disse não.

O Santos tem até o fim de março para evitar o ‘transfer ban’ pela situação de Cueva. O peruano jogou pelo clube em 2019, disputando 16 partidas, sem marcar nenhum gol. Atualmente, ele atua na Arábia Saudita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos espera saldar dívida com russos por Cueva nesta semana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.